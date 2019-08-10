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      Позор: журналиста "России 1" унизили на акции протеста в Москве

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      Журналист "России 1"
      Журналист "России 1" / "Дождь"

      Журналист "России 1" прибыл на митинг за честные выборы в Москве, чтобы снять репортаж, однако демонстранты освистывали и скандировали "Позор!".

      Корреспондент пропагандистского канала "Россия 1" прибыл на митинг уже под конец, когда почти все разошлись. Однако на месте нашлись люди, которые выразили свое недовольство работой таких журналистов.

      По теме: Встреча Зеленского с Варфоломеем: охранники "отодвинули" журналистку из России

      Митингующие преследовали журналиста с плакатами и громко выкрикивали "Позор", и он не мог выйти в эфир.

      Что известно о митингах в Москве 10 августа?

      Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.

      Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      На очередной запланированной акции протеста 10 августа в Москве собрались рекордные 50 тысяч человек. Митинг поддержали звезды и лидеры мнений.

      Последний месяц акции протеста проходят в Москве каждые выходные. Не все они согласованы с властями, поэтому некоторые митинги заканчиваются задержаниями сотен людей. Параллельно российские власти проводят репрессии против организаторов акций и оппозиционеров.

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