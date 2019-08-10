Позор: журналиста "России 1" унизили на акции протеста в Москве

Журналист "России 1" прибыл на митинг за честные выборы в Москве, чтобы снять репортаж, однако демонстранты освистывали и скандировали "Позор!".

Корреспондент пропагандистского канала "Россия 1" прибыл на митинг уже под конец, когда почти все разошлись. Однако на месте нашлись люди, которые выразили свое недовольство работой таких журналистов.

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Митингующие преследовали журналиста с плакатами и громко выкрикивали "Позор", и он не мог выйти в эфир.

Журналист «России 1» тоже пришел освещать митинг. Собравшиеся встретили его криком «Позор!»



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/aGU9jlfL3s — Телеканал Дождь (@tvrain) 10 августа 2019 г.

Что известно о митингах в Москве 10 августа?

Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.

Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

На очередной запланированной акции протеста 10 августа в Москве собрались рекордные 50 тысяч человек. Митинг поддержали звезды и лидеры мнений.

Последний месяц акции протеста проходят в Москве каждые выходные. Не все они согласованы с властями, поэтому некоторые митинги заканчиваются задержаниями сотен людей. Параллельно российские власти проводят репрессии против организаторов акций и оппозиционеров.