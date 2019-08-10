Протесты в Москве взорвались с новой силой: есть задержанные

В Москве начинаются новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На акции должны выступить известные среди молодежи музыканты. Уже известно об обысках и первых задержаниях активистов.

Акцию протеста 10 августа, в отличие от прошлой , согласовали с местной властью. На митинг призывали приходить лидеры мнений и музыканты, в частности, журналист Леонид Парфенов, группы IC3PEAK и "Кровосток", рэперы Oxxxymiron и Face, комик Данила Поперечный и другие. Они хотят выступить в поддержку протеста.

\Интересно: Акцию протеста в Москве 3 августа подавлял экс-полковник "Беркута" Сергей Кусюк

Чтобы помешать митингу, российские власти провела фестиваль в Парке Горького, на который также пригласили музыкантов.

Параллельно с Москвой, акции солидарности пройдут в крупных городах России. В Петербурге полиция уже начала задерживать людей, потому что митинг якобы не согласован. В Хабаровске на улицу вышли 500 человек.

В Москве митингующие установили сцену. Люди скандируют "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". По данным организации "Белый счетчик", по состоянию на 15:20 на проспекте уже было 50 тысяч человек.

Ну как бы проходу мешает только недостаточное количество рамок pic.twitter.com/8OfYvhFqJT — Женюсик1990 (@kvamdoctor) 10 августа 2019 г.

Задержания

Еще до начала митинга силовики пришли в штаб одного из лидеров оппозиции Алексея Навального и прервали эфир. "Медуза" сообщает, что силовики повалили лицом к полу журналиста, который ждал юриста штаба Навального Любовь Соболь.

По информации правозащитной организации ОВД.инфо, более двухсот человек оказались в руках спецназовцев. Им грозит административный штраф, а некоторым и арест.

️ В квартиру, где расположена одна из наших резервных студий, пытается вломиться ОМОН. Там сейчас находятся 10 наших сотрудников и волонтеров.



Напоминаем, что сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, с которого мы должны были вести трансляцию, согласован с властями города. — Навальный LIVE (@navalnylive) 10 августа 2019 г.

Что известно о протестах в Москве?Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы



Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Смотрите включение российского журналиста Игоря Матюпатенка из Москвы: