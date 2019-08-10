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      Протесты в Москве взорвались с новой силой: есть задержанные

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      В Москве начинаются новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На акции должны выступить известные среди молодежи музыканты. Уже известно об обысках и первых задержаниях активистов.

      Акцию протеста 10 августа, в отличие от прошлой , согласовали с местной властью. На митинг призывали приходить лидеры мнений и музыканты, в частности, журналист Леонид Парфенов, группы IC3PEAK и "Кровосток", рэперы Oxxxymiron и Face, комик Данила Поперечный и другие. Они хотят выступить в поддержку протеста.

      \Интересно: Акцию протеста в Москве 3 августа подавлял экс-полковник "Беркута" Сергей Кусюк

      Чтобы помешать митингу, российские власти провела фестиваль в Парке Горького, на который также пригласили музыкантов.

      Параллельно с Москвой, акции солидарности пройдут в крупных городах России. В Петербурге полиция уже начала задерживать людей, потому что митинг якобы не согласован. В Хабаровске на улицу вышли 500 человек.

      В Москве митингующие установили сцену. Люди скандируют "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". По данным организации "Белый счетчик", по состоянию на 15:20 на проспекте уже было 50 тысяч человек.

      Задержания

      Еще до начала митинга силовики пришли в штаб одного из лидеров оппозиции Алексея Навального и прервали эфир. "Медуза" сообщает, что силовики повалили лицом к полу журналиста, который ждал юриста штаба Навального Любовь Соболь.

      По информации правозащитной организации ОВД.инфо, более двухсот человек оказались в руках спецназовцев. Им грозит административный штраф, а некоторым и арест.

      Что известно о протестах в Москве?Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы

      Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      Смотрите включение российского журналиста Игоря Матюпатенка из Москвы:

       

      blog_ava
      Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
      10 августа
      1980
      Теги: Протесты в Москве Новости России Митинги в России Новости политики Москва
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