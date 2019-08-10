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      Протести у Москві вибухнули з новою силою: є затримані

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      Протести в Москві
      Протести в Москві / "Медуза"

      У Москві починаються нові протести проти міської влади, яка не допускає опозиційних кандидатів на вибори. На акції мають виступити відомі серед молоді музиканти. Вже відомо про обшуки та перші затримання активістів.

      Акцію протесту 10 серпня, на відміну від минулої , узгодили з місцевою владою. На мітинг закликали приходити лідери думок та музиканти, зокрема, журналіст Леонід Парфьонов, групи IC3PEAK і "Кровосток", репери Oxxxymiron та Face, комік Данило Поперечний та інші. Вони хочуть виступити на підтримку протесту. 

      Цікаво: Акцію протесту в Москві 3 серпня придушував екс-полковник "Беркута" Сергій Кусюк

      Щоб завадити мітингу, російська влада проводить фестиваль у парку Горького, на котрий також запросили музикантів. 

      Паралельно з Москвою, акції солідарності пройдуть у великих містах Росії . У Петербурзі поліція вже почала затримувати людей, бо мітинг нібито не узгоджений. У Хабаровську на вулицю вийшли 500 людей. 

      У Москві мітингарі встановили сцену. Люди скандують "Росія буде вільною" та "Росія без Путіна".  За даними організації "Білий лічильник", станом на 15:30 на проспекті вже було 40 тисяч осіб. 

      Затримання

      Ще до початку мітингу силовики прийшли до штабу одного з лідерів опозиції Олексія Навального та перервали ефір. "Медуза" повідомляє, що силовики повалили обличчям до підлоги журналіста, який чекав юриста штабу Навального Любов Соболь. 

      За інформацією правозахисної організації ОВД.інфо, затриманих людей на мітингу вже 11.

      Що відомо про протести в Москві?Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      blog_ava
      Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом стався на джерелі радіації, – ЗМІ
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      Теги: Новини політики Новини Росії Мітинги в Росії Протести в Москві Москва
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