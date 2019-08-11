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      Протести у Москві: один із підозрюваних у "масових заворушеннях" в реанімації

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      Один із підозрюваних у "масових заворушеннях" у Росії в реанімації
      Один із підозрюваних у "масових заворушеннях" у Росії в реанімації / Getty Images

      Режисер російського телеканалу "Доктор" Дмитро Васильєв потравив у лікарню. Він є підозрюваним у справі про "масові заворушення" в Москві 27 липня.

      Засідання, де Васильєву обиратимуть запобіжний захід, відбудеться 11 серпня, пише ОВД-Инфо.

      Дивіться також: Ганьба! – журналіста "Росії 1" принизили на акції протесту в Москві

      Режисера поклали в реанімацію.

      Слідчий зателефонував адвокату Тетяні Прилипко і повідомив, що Васильєва терміново госпіталізують у зв'язку з підвищеним рівнем цукру в крові. Васильєва повезли у 20 міську лікарню,
      – пише видання.

      Зазначимо, на черговій запланованій акції протесту 10 серпня в Москві зібралися рекордні 50 тисяч людей. Мітинг підтримали зірки та лідери думок. В столиції Росії затримали 229 протестувальників, 81 – у Петербурзі, 13 – у Ростові-на-Дону і двох – у Брянську.

      Чому у Москві протестують?Люди виходять на вулиці на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви.

      Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Коли ще були масштабні акції:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
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      Теги: Москва Новини політики Новини Росії Протести
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