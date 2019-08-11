Протести у Москві: один із підозрюваних у "масових заворушеннях" в реанімації

Режисер російського телеканалу "Доктор" Дмитро Васильєв потравив у лікарню. Він є підозрюваним у справі про "масові заворушення" в Москві 27 липня.

Засідання, де Васильєву обиратимуть запобіжний захід, відбудеться 11 серпня, пише ОВД-Инфо.

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Режисера поклали в реанімацію.

Слідчий зателефонував адвокату Тетяні Прилипко і повідомив, що Васильєва терміново госпіталізують у зв'язку з підвищеним рівнем цукру в крові. Васильєва повезли у 20 міську лікарню,

– пише видання.

Зазначимо, на черговій запланованій акції протесту 10 серпня в Москві зібралися рекордні 50 тисяч людей. Мітинг підтримали зірки та лідери думок. В столиції Росії затримали 229 протестувальників, 81 – у Петербурзі, 13 – у Ростові-на-Дону і двох – у Брянську.

Чому у Москві протестують?Люди виходять на вулиці на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви.



Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

Коли ще були масштабні акції: