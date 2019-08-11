Протесты в Москве: один из подозреваемых в "массовых беспорядках" в реанимации

Режиссер российского телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев попал в больницу. Он является подозреваемым по делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля.

Заседание, где Васильеву будут избирать меру пресечения, состоится 11 августа, пишет ОВД-Инфо.

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Режиссера положили в реанимацию.

Следователь позвонил адвокату Татьяне Прилипко и сообщил, что Васильева срочно госпитализируют в связи с повышенным уровнем сахара в крови. Васильева повезли в 20 городскую больницу,

– пишет издание.

Отметим, на очередной запланированной акции протеста 10 августа в Москве собрались рекордные 50 тысяч человек. Митинг поддержали звезды и лидеры мнений. В столице России задержали 229 протестующих, 81 – в Петербурге, 13 – в Ростове-на-Дону и двух – в Брянске.

Почему в Москве протестуют?Люди выходят на улицы в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.



Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Когда еще были масштабные акции: