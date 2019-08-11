Протесты в Москве: один из подозреваемых в "массовых беспорядках" в реанимации
Режиссер российского телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев попал в больницу. Он является подозреваемым по делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля.
Заседание, где Васильеву будут избирать меру пресечения, состоится 11 августа, пишет ОВД-Инфо.
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Режиссера положили в реанимацию.
Следователь позвонил адвокату Татьяне Прилипко и сообщил, что Васильева срочно госпитализируют в связи с повышенным уровнем сахара в крови. Васильева повезли в 20 городскую больницу,
– пишет издание.
Отметим, на очередной запланированной акции протеста 10 августа в Москве собрались рекордные 50 тысяч человек. Митинг поддержали звезды и лидеры мнений. В столице России задержали 229 протестующих, 81 – в Петербурге, 13 – в Ростове-на-Дону и двух – в Брянске.
Почему в Москве протестуют?Люди выходят на улицы в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.
Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.
Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.
Когда еще были масштабные акции:
- 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.
- 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
- 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.