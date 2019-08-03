У Москві вибухнули нові протести: стягнули силовиків, є затримані – фото та відео

У столиці відбувається нова акція через недопуску незалежних кандидатів на вибори депутатів Мосміськдуми. Протест неузгоджений із тамтешньою владою, центр Москви – у силовиках. Вже є перші затримані – зокрема, активістка Любов Соболь.

Оганізатори протесту намагалися домовитись із владою Москви про проведення акції у центрі міста, однак отримали відмову, повідомляє телеканал "Дождь".

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Їм натомість запропонували проспект Сахарова, який став традиційним місцем узгоджених протестів. Один із лідерів відповідальної за акцію лібертаріанської партії після таких невдалиш перемовин опинився під адміністративним арештом.

Зрештою, домовитись про проведення акції так і не вдалось. Поліція і прокуратура неодноразово попередили про незаконність акції 3 серпня.

Центр Москви контролюють силовики

На відміну від попередніх таких акцій, сьогоднішня заявлена як прогулянка по Бульварному кільцю, а не зрори у конкретному місці. Водночас тамтешня влада готується – до центру столиції стягують силовиків, а компаніям навіть пропопнують на добу припинити роботу.

Користувачі у мережах діляться світлинами та відео, на яких видко колони машин із правоохоронцями:

На місце проведення акції вже прибули ОМОНівці, втановили металошукачі. Водночас збираються протестувальники. Присутніх ретельно оглядають.

Очень тщательный досмотр в СПб pic.twitter.com/L1uXoIFupQ — Арсений Веснин (@ars_ves) 3 серпня 2019 р.

Окрім того, територію патрулює Росгвардія. Кордони поліції перевіряють сумки "підозрілих" людей.

Вдоль Тверской улицы стоит Росгвардия, памятник Пушкину оцеплен по периметру, на выходе из центральных станций метро полиция проверяет документы и просит расписаться в предостережении о сегодняшней акции pic.twitter.com/wJh1ParWkt — Ann (@IfSoAnn) 3 серпня 2019 р.

На Тверской стоят кордоны полиции, проверяют сумки у "подозрительных людей" pic.twitter.com/vbdfQaWAFM — Денис Стяжкин (@styazshkin) 3 серпня 2019 р.

Правоохоронці перед акцією у Москві:

Затримання

Вже є перші затримані. Зокрема. перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.

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Що відбулось під час минулої акції 27 липня?

Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.



Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

Тоді затримали 1127 протестувальників. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови.

Московські суди винесли вироки 80 мітингувальникам, які брали участь у масових протестах в російській столиці цими вихідними. Їх зобов'язали сплатити штрафи. Загалом, з таких сплат російський бюджет поповниться на майже півтора мільйона рублів.