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      Росія – держава-парія: реакція України на придушення протесту в Москві

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      Придушення протесту в Москві
      Придушення протесту в Москві / Getty Images

      МЗС України засуджує насильство проти учасників мирного протесту, що пройшов 27 липня в Москві на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

      Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією, наголосили в МЗС України.

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      Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини – на свободу висловлювань та мирний протест – Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи,
      – наголосили в українському дипвідомстві.

      Там зауважили, що для України очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією.

      "Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти", – резюмували в МЗС України.

      Москва протести вибори 27 липня 2019 фото придушення протестів розгін ОМОН
      Розгін протесту у Москві 27 липня / Фото Getty Images

      Що відомо про протест у Москві, який розігнали силовики? На акцію протесту в Москві росіяни вийшли 27 липня. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, тобто 3% від загальної кількості жителів округу. Виборчком перевірив ці підписи, але відмовився реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Головна причина відмов – брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

      Поліція з застосуванням сили розігнала протест у Москві, внаслідок чого дехто з учасників акції отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Багатьом довелося ховатися в храмі. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Мітинги в Росії Новини Росії Протести Москва Сутички Поліція МЗС України
      Джерело: 24 канал
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