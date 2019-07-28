Росія – держава-парія: реакція України на придушення протесту в Москві

МЗС України засуджує насильство проти учасників мирного протесту, що пройшов 27 липня в Москві на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією, наголосили в МЗС України.

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Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини – на свободу висловлювань та мирний протест – Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи,

– наголосили в українському дипвідомстві.

Там зауважили, що для України очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією.

"Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти", – резюмували в МЗС України.



Розгін протесту у Москві 27 липня / Фото Getty Images

Що відомо про протест у Москві, який розігнали силовики? На акцію протесту в Москві росіяни вийшли 27 липня. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.



Опозиціонери стверджували, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, тобто 3% від загальної кількості жителів округу. Виборчком перевірив ці підписи, але відмовився реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Головна причина відмов – брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.



Поліція з застосуванням сили розігнала протест у Москві, внаслідок чого дехто з учасників акції отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Багатьом довелося ховатися в храмі. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.