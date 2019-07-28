Навальний – у лікарні: медики сумніваються, що в опозиціонера алергія

Російського опозиціонера Олексія Навального забрали з-під арешту в 64-ту лікарню з гострою алергічною реакцією. Події з цим інцидентом розгораються досить дивно. А головний лікар цієї лікарні – чинний депутат Мосміськдуми від "Єдиної Росії" Ольга Шарапова.

Навальний є незалежним кандидатом на виборах до Мосміськдуми і був арештований на 30 діб через заклики прийти на акцію протесту в Москві 27 липня. Фактично за ґратами він опинився за допис у соцмережах. Зі спецприймальника, де перебував Навальний, його забрали з сильним набряком обличчя і шкіри.

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Що з ним – поки незрозуміло, але виглядає це дивно. Гостра алергічна реакція на невідомий алерген і набряк обличчя у людини, у якої жодного разу за 43 роки життя не було алергії. У камері з ним було ще 5 осіб, їли і пили все те саме, з ними все добре,

– написала у Facebook адвокатка Навального – Ольга Михайлова.

Адвокатку не впускали до опозиціонера в лікарні. Потрапити туди Михайлова змогла тільки після скандалу. У палату до опозиціонера теж не пускали, тож адвокатка знову вчинила скандал і її таки впустили.

"Відчинили двері, підслуховували. Знову скандал. Двері зачинили. Прийшли лікарі, не з цієї лікарні, що спостерігають Олексія багато років. Їм не дали його нормально оглянути, тільки через щілину в дверях. Все це виглядає гранично дивно і точно незаконно. А ще виявилося, що головлікар лікарні – депутат "Єдиної Росії", – написала адвокатка Навального.

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Адвоката Михайлову пустили к Навальному только после скандала и теперь не дают общаться наедине. Как вы думаете, кто главврач больницы N64? Действующий депутат МГД от «Единой России» Ольга Шарапова — Alexey Navalny (@navalny) July 28, 2019

Спершу лікарі політика Анастасія Васільєва та Ярослав Ашихмін начебто пройшли, до Навального, почали оглядати його і збирати скарги, анамнез. Буквально відразу їх випровадили зі словами: "Ви – сторонні люди, він під арештом", повідомила Васільєва.

"Головний лікар сказала по телефону, що консультації сторонніх лікарів заборонені. І навіть те, що у Олексія явно офтальмологічна патологія, і при токсичному кератокон'юнктивіті (поєднання кон’юнктивіту з запаленням рогівки) допомога повинна бути надана негайно, а офтальмологічного відділення та чергового офтальмолога немає, її не хвилює анітрохи", – написала лікар Навального.

Але медикам таки вдалося через двері оглянути опозиціонера, зібрати скарги та анамнез.

У якому стані зараз Навальний?

У нього виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік (переповнення кров'ю судин) та навколо очей;

гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини;

виражений свербіж;

множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук. Папули –ділянки шкіри, підняті над рівнем навколишньої шкіри;

клінічно скарги Навального і симптоми відповідають гострого токсичному керато-кон'юнктивіту, дерматиту і загальній інтоксикації (ураження шкіри).

Я, як лікар, лікувала важкий опік поверхні ока в Олексія два роки тому – можу з упевненістю заявити, що і в 2017 році, і зараз – це результат шкідливої ​​дії невизначених хімічних речовин. Ніякої алергії у Олексія немає і ніколи не було. Ми не можемо виключити токсичне ушкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною за допомогою якогось "третьої особи",

– наголосила лікар опозиціонера.

Щоб перевірити ці факти, лікарі Навального закликали правоохоронців взяти на хімічну експертизу постіль політика. А лікарям необхідно було б відразу взяти зіскрібки зі шкіри, дослідити волосся. Головному лікарю варто було б наполягти на проведенні судово-медичної експертизи, і також швидко організувати спостереження офтальмолога з огляду на важкий офтальмологічний анамнез у політика.

Що відомо про протести у Москві, через які затримали Навального? 27 липня росіяни вийшли на несанкціоновану акцію протесту в Москві через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Опозиціонери заявляли, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів округу). Проте виборчком перевірив ці підписи і відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Головна причина відмов – брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.



Поліція Москви розігнала протест, зачистивши центральні вулиці міста від активістів. Дехто з протестувальників отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.