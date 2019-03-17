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      Росія заплатила досить високу ціну, – Навальний про анексію Криму

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      Олексій Навальний
      Олексій Навальний / Mk.ru

      Росія "заплатила досить високу ціну" за окупацію українського півострову п’ять років тому й навіть прихильники Володимира вже розуміють, що він злочинець.

      Реальні доходи населення країни падають шостий рік поспіль, про політик сказав Голосу Америки, пославшись на звіти Мінекономрозвитку Росії.

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      "Країна заплатила досить високу плату. У нас тут просто все зруйнувалося і розвалилося остаточно, але зате значна частина населення країни дико збуджена з приводу зовнішньої політики і знаходиться в цих зовнішньополітичних галюцинаціях", – сказав Навальний.

      За його словами, в Росії "до сих пір кожне телешоу або про Україну (80%), або про Америку (20%), а Росію більше не обговорює ніхто".

      Навіть прихильники Путіна знають, що російська влада і Путін особисто – це страшні злодії. Але вони виправдовують це якимись іншими речами, кажуть: "Нехай вони страшні злодії, зате їх бояться американці", і всякі інші дурниці,
      – додав політик.

      Як відбулася анексія Криму?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня 2014 року в Криму Росія провела "референдум" про приєднання півострова до РФ. Він був незаконним, а результати – сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Але Кремль вважає його підставою для "приєднання" півострова до Росії. Україна на той момент не мала ресурсів, щоб завадити анексії Криму.

      Дивіться відео про анексію Криму:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Олексій Навальний
      Джерело: 24 Канал
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