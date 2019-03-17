Россия заплатила довольно высокую цену, – Навальный об аннексии Крыма
Россия "заплатила достаточно высокую цену" за оккупацию украинского полуострова пять лет назад и даже сторонники Владимира уже понимают, что он преступник.
Реальные доходы населения страны падают шестой год подряд, об этом политик сказал Голосу Америки, сославшись на отчеты Минэкономразвития России.
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"Страна заплатила достаточно высокую плату. У нас тут просто все рухнуло и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", – сказал Навальный.
По его словам, в России "до сих пор каждое телешоу об Украине (80%), или об Америке (20%), а Россию больше не обсуждает никто".
Даже сторонники Путина знают, что российская власть и Путин лично – это страшные воры. Но они оправдывают это какими-то другими вещами, говорят: "Пусть они страшные воры, зато их боятся американцы", и всякие другие глупости,
– добавил политик.
Как произошла аннексия Крыма?
Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
16 марта 2014 года в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Он был незаконным, а результаты – сфальсифицированы. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Но Кремль считает его основанием для "присоединения" полуострова к России. Украина на тот момент не имела ресурсов, чтобы помешать аннексии Крыма.
Смотрите видео об аннексии Крыма:
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