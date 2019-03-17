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      Аннексия Крыма – прямой вызов мировому порядку с серьезными последствиями, – Могерини

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      Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам
      Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам / "Голос Америки"

      Прошло пять лет с незаконной аннексии Россией Крыма, и Европейский Союз сейчас есть и будет оставаться непреклонным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

      Об этом говорится в документе под названием "Декларация Верховного представителя Федерики Могерини от имени ЕС об Автономной Республике Крым и городе Севастополь", опубликованном на сайте Совета Европейского Союза.

      Читайте также: Аннексией Крыма руководил лично Путин: признание Аксенова

      О статусе Крыма

      ЕС осознает, что захват Крыма – нарушение международного права. А также "прямой вызов международной безопасности с серьезными последствиями для международного правового порядка". Порядку, который должен защищать территориальную целостность и суверенитет всех государств.

      Могерини заметила, что нарушение международного права Россией привело к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море. И в очередной раз призвала Россию освободить незаконно захваченных украинских моряков и судна.

      Также Европейский Союз осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины. И ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

      Почему из-за Крымского моста может исчезнуть Азовское море – читайте объяснение инженера

      Милитаризация Крыма, отдельно отметила Могерини, также продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе.

      Как произошла аннексия Крыма?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта 2014 года в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Он был незаконным, а результаты – сфальсифицированы. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Но Кремль считает его основанием для "присоединения" полуострова к России. Украина была на тот момент не было ресурсов, чтобы помешать аннексии Крыма.

      Почему "референдум" 2014 года является фейковых – смотрите в программе "Крим.Реалии" на 24 канале

      О правах человека

      После незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Людям систематически ограничивают основные свободы  свободу слова, религии, право на мирные собрания. Серьезно нарушают и права крымских татар из-за закрытия крымскотатарских СМИ, запрет деятельности Меджлиса, преследования активистов и лидеров.

      ЕС вновь призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Куен. И всех остальных, кто был задержан на Крымском полуострове и осужден в нарушение международного права.

      Все случаи нарушений прав человека или злоупотреблений, такие как похищение, пытки, убийства, преследования по политическим мотивам, дискриминация по любым признакам – должны быть расследованы, а виновные – наказаны.

      Смотрите видео об аннексии Крыма:

       

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Федерика Могерини Евросоюз
      Источник: 24 канал
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