Аннексия Крыма – прямой вызов мировому порядку с серьезными последствиями, – Могерини

Прошло пять лет с незаконной аннексии Россией Крыма, и Европейский Союз сейчас есть и будет оставаться непреклонным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в документе под названием "Декларация Верховного представителя Федерики Могерини от имени ЕС об Автономной Республике Крым и городе Севастополь", опубликованном на сайте Совета Европейского Союза.

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О статусе Крыма

ЕС осознает, что захват Крыма – нарушение международного права. А также "прямой вызов международной безопасности с серьезными последствиями для международного правового порядка". Порядку, который должен защищать территориальную целостность и суверенитет всех государств.

Могерини заметила, что нарушение международного права Россией привело к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море. И в очередной раз призвала Россию освободить незаконно захваченных украинских моряков и судна.

Также Европейский Союз осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины. И ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

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Милитаризация Крыма, отдельно отметила Могерини, также продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе.

Как произошла аннексия Крыма?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта 2014 года в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Он был незаконным, а результаты – сфальсифицированы. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Но Кремль считает его основанием для "присоединения" полуострова к России. Украина была на тот момент не было ресурсов, чтобы помешать аннексии Крыма.

Почему "референдум" 2014 года является фейковых – смотрите в программе "Крим.Реалии" на 24 канале

О правах человека

После незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Людям систематически ограничивают основные свободы – свободу слова, религии, право на мирные собрания. Серьезно нарушают и права крымских татар из-за закрытия крымскотатарских СМИ, запрет деятельности Меджлиса, преследования активистов и лидеров.

ЕС вновь призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Куен. И всех остальных, кто был задержан на Крымском полуострове и осужден в нарушение международного права.

Все случаи нарушений прав человека или злоупотреблений, такие как похищение, пытки, убийства, преследования по политическим мотивам, дискриминация по любым признакам – должны быть расследованы, а виновные – наказаны.

Смотрите видео об аннексии Крыма: