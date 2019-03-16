Аннексией Крыма руководил лично Путин: признание Аксенова

Захват Крыма произошел под личным руководством президента России Владимира Путина. Об этом глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов рассказал во время празднования 5-й годовщины аннексии украинского полуострова.

По словам Аксенова, Крым стал "частью РФ" благодаря мужеству его жителей и лично Путину, сообщает "Громадское".

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"Уверен, что все это произошло благодаря воле и мужеству крымчан – тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, всех органов власти РФ – законодательной, исполнительной – и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", – заявил Аксенов.

Ничего бы не вышло, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и лично не принимал решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. ( ... ) Спасибо россиянам, силам спецопераций, всем, кто был здесь и участвовал в обеспечении безопасности проведения " референдума",

– сказал руководитель крымских оккупантов.

Аннексию Крыма Аксенов назвал уникальной операцией. Он добавил, что все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что "наши оппоненты не успели оправиться".

Сам Путин в марте 2015 года лично рассказал об операции по аннексии Крыма в кинофильме телеканала "Россия-1".

"Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины (Виктора Януковича), его просто уничтожили бы", – заявил Путин.

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Мы приготовились доставать его (Януковича) прямо из Донецка, по суше, по морю и с воздуха. Это было между 22 и 23 февраля, мы закончили около 7:00. И расставаясь, я всем коллегам сказал: мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России,

– сказал российский президент.

Как произошла аннексия Крыма? Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, так как на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, так как плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.

Смотрите видео об аннексии Крыма: