5 лет со дня псевдореферендума в Крыму: какими были подлинные цифры

20 февраля 2014 года в Крыму появились первые "зеленые человечки" – без знаков опознавания и вооруженные до зубов. А ровно за месяц Верхняя палата российского парламента включила полуостров в состав РФ.

Как РФ аннексировала Крым

Путину потребовалось 30 дней, чтобы аннексировать Крым: весь этот трюк провернули благодаря псевдореферендуму 16 марта.

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Крымчанка Валентина Потапова уже пять лет живет в Киеве, но ее родной город – Ялта. Женщина рассказала, что во время псевдореферендума пенсионеров там организованно везли на участки.



Российская пропаганда накануне псевдореферендума

Вечером перед завершением голосования Валентина с мужем решили глянуть, много ли бюллетеней набросали в избирательные урны: участки были полупустыми.

Однако согласно официальной версии, на выборы явились 90% избирателей, а 97% из них проголосовали за присоединение к России. На самом же деле на псевдореферендум пришли лишь 30% крымчан. И лишь половина из них отдала голос за "русский мир", то есть 15% от всего населения полуострова.

Интересно, что правдивые цифры появились на сайте совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека, но быстро из него и исчезли.

Псевдореферендум в Крыму нарушил не только украинские законы, но и законы РФ.

Так, Конституцией Украины не предусмотрены местные референдумы, а в России очень сложная и запутанная процедура их проведения, она не была соблюдена. К тому же голосование проводилось без реестра избирателей, ведь его заблокировал Центризбирком.

Голосовали по старым спискам, а бюллетени выдавали даже людям с российскими паспортами. Международные наблюдатели референдум проигнорировали.

Илья Пономарев – единственный из 450 депутатов Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма. Мотивировал свой поступок тем, что Украина, отказавшись от ядерного оружия, сдержала свое слово, а Россия, аннексировав Крым — нет.



В августе 2014 года Пономарев был вынужден покинуть РФ, с 2015 года находится в США

Российский политик отметил, что процесс оккупации был хаотичным и непоследовательным. Доказывает это и тот факт, что дата проведения псевдореферендума и формулировки в нем вопросов менялись трижды. Сначала речь шла о независимости Крыма, однако затем решили спрашивать об объединении с Россией.

После псевдореферендума возникла правовая коллизия. Ведь Конституция РФ присоединять к России части других стран. Чтобы обойти эту норму, оккупационная Верховная рада полуострова провозгласила независимость Крыма. Но ее никто не признал, процессуально – даже Россия.

Решения президента недостаточно, чтобы признать независимость. Необходима ратификация Госдумы. Она не сделала этого относительно признания независимости Крыма,

– пояснил Пономарев.

Присоединение Крыма нарушает все возможные международные законы. Следовательно, ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совет Европы не признали этот факт. Следовательно из-за аннексии Крыма санкции против России ввели уже 40 стран.