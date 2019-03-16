5 лет со дня псевдореферендума в Крыму: какими были подлинные цифры
20 февраля 2014 года в Крыму появились первые "зеленые человечки" – без знаков опознавания и вооруженные до зубов. А ровно за месяц Верхняя палата российского парламента включила полуостров в состав РФ.
Как РФ аннексировала Крым
Путину потребовалось 30 дней, чтобы аннексировать Крым: весь этот трюк провернули благодаря псевдореферендуму 16 марта.
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Крымчанка Валентина Потапова уже пять лет живет в Киеве, но ее родной город – Ялта. Женщина рассказала, что во время псевдореферендума пенсионеров там организованно везли на участки.
Российская пропаганда накануне псевдореферендума
Вечером перед завершением голосования Валентина с мужем решили глянуть, много ли бюллетеней набросали в избирательные урны: участки были полупустыми.
Однако согласно официальной версии, на выборы явились 90% избирателей, а 97% из них проголосовали за присоединение к России. На самом же деле на псевдореферендум пришли лишь 30% крымчан. И лишь половина из них отдала голос за "русский мир", то есть 15% от всего населения полуострова.
Интересно, что правдивые цифры появились на сайте совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека, но быстро из него и исчезли.
Псевдореферендум в Крыму нарушил не только украинские законы, но и законы РФ.
Так, Конституцией Украины не предусмотрены местные референдумы, а в России очень сложная и запутанная процедура их проведения, она не была соблюдена. К тому же голосование проводилось без реестра избирателей, ведь его заблокировал Центризбирком.
Голосовали по старым спискам, а бюллетени выдавали даже людям с российскими паспортами. Международные наблюдатели референдум проигнорировали.
Илья Пономарев – единственный из 450 депутатов Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма. Мотивировал свой поступок тем, что Украина, отказавшись от ядерного оружия, сдержала свое слово, а Россия, аннексировав Крым — нет.
В августе 2014 года Пономарев был вынужден покинуть РФ, с 2015 года находится в США
Российский политик отметил, что процесс оккупации был хаотичным и непоследовательным. Доказывает это и тот факт, что дата проведения псевдореферендума и формулировки в нем вопросов менялись трижды. Сначала речь шла о независимости Крыма, однако затем решили спрашивать об объединении с Россией.
После псевдореферендума возникла правовая коллизия. Ведь Конституция РФ присоединять к России части других стран. Чтобы обойти эту норму, оккупационная Верховная рада полуострова провозгласила независимость Крыма. Но ее никто не признал, процессуально – даже Россия.
Решения президента недостаточно, чтобы признать независимость. Необходима ратификация Госдумы. Она не сделала этого относительно признания независимости Крыма,
– пояснил Пономарев.
Присоединение Крыма нарушает все возможные международные законы. Следовательно, ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совет Европы не признали этот факт. Следовательно из-за аннексии Крыма санкции против России ввели уже 40 стран.