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      5 років з дня псевдореферендуму в Криму: якими були справжні цифри

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      20 лютого 2014 року у Криму з'явилися перші "зелені чоловічки" – без знаків розпізнавання і озброєні до зубів. А рівно за місяць Верхня палата російського парламенту включила півострів у склад РФ.

      Як РФ анексувала Крим

      Путіну знадобилося 30 днів, аби анексувати Крим: весь цей трюк провернули завдяки псевдореферендуму 16 березня.

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      Кримчанка Валентина Потапова вже п'ять років живе в Києві, та її рідне місто – Ялта. Жінка розповіла, що під час псевдореферендуму пенсіонерів там організовано везли на дільниці. 


      Російська пропаганда напередодні псевдореферендуму

      Надвечір перед завершенням голосування Валентина з чоловіком вирішили глянути, чи багато бюлетенів накидали у виборчі урни: дільниці були напівпорожніми.

      Проте згідно з офіційною версією, на вибори з'явилися 90% виборців, а 97% з них проголосували за приєднання до Росії. Насправді ж на псевдореферендум прийшли лише 30% кримчан. І лише половина з них віддала голос за "русский мир", тобто 15% від усього населення півострову.

      Цікаво, що правдиві цифри з'явилися на сайті ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини[, та швидко з нього і зникли.

      Псевдореферендум у Криму порушив не лише українські закони, але й закони РФ 

      Так, Конституцією України не передбачені місцеві референдуми, а у Росії дуже складна і заплутана процедура їх проведення, вона не була дотримана. До того ж голосування проводилося без реєстру виборців, адже його заблокував Центрвиборчком.

      Голосували за старими списками, а бюлетені видавали навіть людям навіть з російськими паспортами. Міжнародні спостерігачі референдум  проігнорували.

      Ілля Пономарьов – єдиний із 450 депутатів Держдуми, який проголосував проти приєднання Криму. Мотивував свій вчинок тим, що Україна, відмовившись від ядерної зброї, дотрималась свого слова, а Росія, анексувавши Крим — ні.

      Ілля Пономарьов
      В серпні 2014 року Пономарьов був змушений покинути РФ, з 2015 року перебуває у США

      Російський політик зазначив, що процес окупації був хаотичним і непослідовним. Доводить це і той факт, що дата проведення псевдореферендуму і формулювання на ньому питань змінювалися тричі. Спочатку йшлося про незалежність Криму, проте потім вирішили запитувати про об'єднання з Росією. 

      Після псевдореферендуму виникла правова колізія. Адже Конституція РФ приєднувати до Росії частини інших країн. Аби обійти цю норму, окупаційна Верховна рада півострову проголосила незалежність Криму. Але її ніхто не визнав, процесуально – навіть Росія.

      Рішення президента недостатньо, щоб визнати незалежність. Необхідна ратифікація Держдуми. Вона не зробила цього щодо визнання незалежності Криму,
      – пояснив Пономарьов.

      Приєднання Криму порушує й всі можливі міжнародні закони. Відтак, ні ООН, ні ОБСЄ, ні Рада Європи не визнали цей факт. Натомість через анексію Криму санкції проти Росії запровадили вже 40 країн.
       

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Референдум у Криму Результати референдуму в Криму
      Джерело: 24 канал
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