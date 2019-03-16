13:51
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінські басні. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, 15 березня
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, 15 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Чи є шанс на повернення Криму: відповідь заступниці міністра інформаційної політики

      181 Читать новость на русском

      Коли йдеться про політично-дипломатичний шлях повернення Криму, важливо розуміти, що це – довгий процес, який не може відбутися за один день.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

      Читайте також: У Росії вирішили вимагати від України компенсацій за "25 років анексії Криму"

      Про повернення Криму

      Джапарова наголосила, що світ демонструє потужну політику невизнання. У березні 2014 року Генасамблея ООН проголосувала за Резолюцію, яка визнавала територіальну цілісність України. Згодом з'явилися правозахисні резолюції, де Росія, постійний член Радбезу ООН, визнається країною-агресором. Таке відбулося вперше в історії.

      Як би в РФ не імітували, що міжнародні санкції на них не впливають, рівень російської економіки та цифри показують зовсім інше,
      – зазначила заступниця міністра.

      Й додала, що варто посилювати роботу з людьми, які живуть на окупованих територіях. Адже впродовж п'яти років російська пропаганда максимально намагається переконати їх, що Україна та світ забули про Крим.

      "Нам потрібно ставитися до цих людей як до заручників наслідків окупації, як до громадян України. Потрібно підтримувати їх на всіх стадіях отримання українських документів та полегшувати перетин ними так званого кордону. Адже комунікація з материком є дуже важливою", – пояснила чиновниця. 

      Еміне Джапарова
      Перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова​

      Джапарова запевнила, що у цьому напрямку є позитивні зрушення. Зокрема, облаштування контрольно-пропускних пунктів. Ще один важливий аспект – те, що уряд виділятиме гроші на підтримку сімей політичних в'язнів, 

      Я розумію сентименти людей, які говорять, що десятки прийнятих резолюцій не повертають Крим назад. Ми маємо розуміти, що лише з поверненням півострова, там відновиться нормальне життя з точки зору свободи. Проте ці резолюції точно зменшують рівень репресій у Криму,
      – пояснила вона.

      Й наголосила, що якби такої потужної політики невизнання не було, кількість політичних в'язнів та зниклих була б в десятки разів більша. 

      Про зміни до Конституції щодо національної автономії півострова

      Крім цього, Джапарова висловила думку про те, що у 2014 році все могло скластися інакше, якби права кримських татар були б реалізовані в ширшому масштабі.

      Наприклад, якби вони (кримські татари – ред. 24 канал) служили у силових структурах чи були інтегровані в політичну систему півострова. Адже саме у цих сферах на багатьох рівнях відбулася держзрада,
      – зазначила чиновниця.

      Заступниця міністра також розповіла про створення Конституційної комісії, до якої входять громадські діячі, представники Меджлісу кримськотатарського народу, міжнародні експерти та юристи. Комісія вже напрацювала рекомендації до змін, за них ще має проголосувати Верховна Рада. Проте коли це відбудеться, наразі невідомо.

      blog_ava
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сьогодні
      2399
      Теги: Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини України Верховна Рада Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сьогодні , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 115
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 11:14 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 13294
      Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      сьогодні , 09:01 Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      243
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сьогодні , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 2398
      Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      сьогодні , 08:40 Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      Злой Одессит 2726
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук