Чи є шанс на повернення Криму: відповідь заступниці міністра інформаційної політики

Коли йдеться про політично-дипломатичний шлях повернення Криму, важливо розуміти, що це – довгий процес, який не може відбутися за один день.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

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Про повернення Криму

Джапарова наголосила, що світ демонструє потужну політику невизнання. У березні 2014 року Генасамблея ООН проголосувала за Резолюцію, яка визнавала територіальну цілісність України. Згодом з'явилися правозахисні резолюції, де Росія, постійний член Радбезу ООН, визнається країною-агресором. Таке відбулося вперше в історії.

Як би в РФ не імітували, що міжнародні санкції на них не впливають, рівень російської економіки та цифри показують зовсім інше,

– зазначила заступниця міністра.

Й додала, що варто посилювати роботу з людьми, які живуть на окупованих територіях. Адже впродовж п'яти років російська пропаганда максимально намагається переконати їх, що Україна та світ забули про Крим.

"Нам потрібно ставитися до цих людей як до заручників наслідків окупації, як до громадян України. Потрібно підтримувати їх на всіх стадіях отримання українських документів та полегшувати перетин ними так званого кордону. Адже комунікація з материком є дуже важливою", – пояснила чиновниця.



Перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова​

Джапарова запевнила, що у цьому напрямку є позитивні зрушення. Зокрема, облаштування контрольно-пропускних пунктів. Ще один важливий аспект – те, що уряд виділятиме гроші на підтримку сімей політичних в'язнів,

Я розумію сентименти людей, які говорять, що десятки прийнятих резолюцій не повертають Крим назад. Ми маємо розуміти, що лише з поверненням півострова, там відновиться нормальне життя з точки зору свободи. Проте ці резолюції точно зменшують рівень репресій у Криму,

– пояснила вона.

Й наголосила, що якби такої потужної політики невизнання не було, кількість політичних в'язнів та зниклих була б в десятки разів більша.

Про зміни до Конституції щодо національної автономії півострова

Крім цього, Джапарова висловила думку про те, що у 2014 році все могло скластися інакше, якби права кримських татар були б реалізовані в ширшому масштабі.

Наприклад, якби вони (кримські татари – ред. 24 канал) служили у силових структурах чи були інтегровані в політичну систему півострова. Адже саме у цих сферах на багатьох рівнях відбулася держзрада,

– зазначила чиновниця.

Заступниця міністра також розповіла про створення Конституційної комісії, до якої входять громадські діячі, представники Меджлісу кримськотатарського народу, міжнародні експерти та юристи. Комісія вже напрацювала рекомендації до змін, за них ще має проголосувати Верховна Рада. Проте коли це відбудеться, наразі невідомо.