Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Водночас законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього рішення.
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США планують скасувати Україні половину боргу на економічну допомогу, що становить близько 4,65 мільярда доларів. Відповідну заяву подала до Конгресу адміністрація чинного президента США Джо Байдена.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Водночас законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього рішення.
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