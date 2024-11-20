24 Канал пише, що керівник пресслужби американського Держдепартаменту Меттью Міллер на брифінгу розповів, що 19 листопада вночі та вранці в Києві була тривога. Тож посольство взяло це до уваги, оголосивши імовірну загрозу серйозної атаки на Київ.

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Що кажуть в США про відновлення роботи посольства в Україні

Меттью Міллер сказав, що вони серозно взяли до уваги тривоги, тож змінили роботу посольства.

Очікуємо, що посольство повернеться до повноцінної роботи завтра, 21 листопада,

– заявив керівник пресслужби Держдепу.

Меттью Міллер додав, що вони не будуть вдаватись в подробиці загрози, проте дуже прискіпливо стежать та вживають заходів, якщо є потенційна небезпека.

"Ми будуємо нашу безпеку на основі найкращих оцінок усієї доступної нам інформації та намагаємося бути надзвичайно обережними, щоб захистити наш персонал", – заявив Міллер.

Він запевнив, що працівники посольства не покинув Україну. Вони тільки не вийшли на роботу.

До речі, в Україні 20 листопада закрились посольства США, Іспанії, Італії та Греції. Всі вони призупинили загрозу через загрозу російського обстрілу.