24 Канал пише, що керівник пресслужби американського Держдепартаменту Меттью Міллер на брифінгу розповів, що 19 листопада вночі та вранці в Києві була тривога. Тож посольство взяло це до уваги, оголосивши імовірну загрозу серйозної атаки на Київ.
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Що кажуть в США про відновлення роботи посольства в Україні
Меттью Міллер сказав, що вони серозно взяли до уваги тривоги, тож змінили роботу посольства.
Очікуємо, що посольство повернеться до повноцінної роботи завтра, 21 листопада,
– заявив керівник пресслужби Держдепу.
Меттью Міллер додав, що вони не будуть вдаватись в подробиці загрози, проте дуже прискіпливо стежать та вживають заходів, якщо є потенційна небезпека.
"Ми будуємо нашу безпеку на основі найкращих оцінок усієї доступної нам інформації та намагаємося бути надзвичайно обережними, щоб захистити наш персонал", – заявив Міллер.
Він запевнив, що працівники посольства не покинув Україну. Вони тільки не вийшли на роботу.
До речі, в Україні 20 листопада закрились посольства США, Іспанії, Італії та Греції. Всі вони призупинили загрозу через загрозу російського обстрілу.