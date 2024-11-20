Ночью и утром в Киеве была тревога, и посольство приняло это во внимание, объявив вероятную угрозу серьезной атаки на Киев. Мы это серьезно приняли во внимание, поэтому произошли изменения в работе посольства. Ожидаем, что посольство вернется к полноценной работе завтра, 21 ноября, – заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.