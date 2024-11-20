Председатель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что россияне месяцами запасались ракетами для серии обстрелов Украины. Посольства каких стран временно закрылись после предупреждений о возможном обстреле, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Есть ли связь между предупреждением США и ядерной риторикой России: в посольстве объяснили

Какие посольства в Украине не будут работать 20 ноября

Первым о возможном обстреле 20 ноября объявило посольство США.

Оно предупредило, что из-за этого ведомство будет закрыто в этот день. А еще призвало своих граждан, которые находятся на территории Украины, во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Следующим такое заявление сделало посольство Испании. Оно также не будет работать 20 ноября.

Впоследствии к этому списку присоединились представительства Италии и Греции.

В то же время в США отметили, что их информация об обстреле не связана с ядерными угрозами Кремля накануне.