Голова ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що росіяни місяцями запасалися ракетами для серії обстрілів України. Посольства яких країн тимчасово закрилися після попереджень про можливий обстріл, повідомляє 24 Канал.

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Які посольства в Україні не працюватимуть 20 листопада

Першим про можливий обстріл 20 листопада оголосило посольство США.

Воно попередило, що через це відомство буде закрито цього дня. А ще закликало своїх громадян, які перебувають на території України, під час повітряних тривог перебувати в укриттях.

Наступним таку заяву зробило посольство Іспанії. Воно також не працюватиме 20 листопада.

Згодом до цього списку приєдналися представництва Італії та Греції.

Водночас у США зауважили, що їхня інформація про обстріл не пов'язана із ядерними погрозами Кремля напередодні.