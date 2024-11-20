Росіяни робили запаси ракет для серії обстрілів України. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД.

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Авіація Росії готова до обстрілів

Коваленко наголосив, що Росія місяцями збирала ракети. Мовиться про Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також про "Калібри" і балістику.

Для обстрілів у Росії готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже,

– пояснив він.

За його словами, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структури повинні продумувати заходи безпеки, а люди – реагувати на тривоги.

У посольстві США попередили про можливий обстріл 20 листопада. Саме посольство на цей день закрили. Крім того, США закликали своїх громадян спуститись в укриття як тільки вони почують сигнал повітряної тривоги.