Посольство Іспанії в Києві також закривається на один день. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЗМІ.

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Причина – можливі загрози

Причиною такого рішення посольства стало попередження від США. Посольство Іспанії також ухвалило рішення про припинення роботи на один день, а саме 20 листопада.

Важливо! Українські оборонці неба оперативно реагують на всі можливі загрози. У випадку запуску ворожих цілей сили та засоби ППО зроблять все можливе, щоб не допустити влучань.

Раніше у США повідомили про підвищений рівень загрози атаки та закликали своїх громадян спускатись в укриття одразу після сигналу тривоги. Крім цього, у ЦПД також прокоментували це. там пояснили, що авіація Росії дійсно готова до ударів, адже агресорка місяцями накопичувала ракети.

Також у морі значна кількість ракетоносіїв. Росія може запустити 20 "Калібрів".