Інформації про постраждалих поки не надходило. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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Які наслідки атаки дронів на Київ
Внаслідок ранкової російської атаки дронами-камікадзе по Києву є руйнування. Уламки дронів впали в кількох районах столиці.
У Подільському районі уламки пошкодили автомобіль. Пожежі на місці падіння не зафіксовано. В іншому місці цього ж району вибухова хвиля пошкодила вікна в нежитловому приміщенні. Деталі уточнюються.
В Оболонському районі уламки впали на відкритій території, обійшлося без наслідків. Інформації про постраждалих також немає.
КМВА продовжує уточнювати інформацію щодо наслідків атаки.
Нагадуємо, Росія 20 листопада атакувала Київщину дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків в одному із населених пунктів Київської області пошкоджено дитячий садок, школу, 3 адміністративні будівлі, 2 магазини та сільськогосподарську техніку.