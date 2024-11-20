Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Смотрите также Учения по безопасности в Киеве: в столице установят дополнительные временные блокпосты

Какие последствия атаки дронов на Киев

В результате утренней российской атаки дронами-камикадзе по Киеву есть разрушения. Обломки дронов упали в нескольких районах столицы.

В Подольском районе обломки повредили автомобиль. Пожар на месте падения не зафиксирован. В другом месте этого же района взрывная волна повредила окна в нежилом помещении. Детали уточняются.

В Оболонском районе обломки упали на открытой территории, обошлось без последствий. Информации о пострадавших также нет.

КГВА продолжает уточнять информацию о последствиях атаки.

Напоминаем, Россия 20 ноября атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден детский сад, школу, 3 административных здания, 2 магазина и сельскохозяйственную технику.