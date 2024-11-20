Тривога у Київській області тривала понад 11 годин. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Ворожі цілі знищено

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину. Росія атакувала столицю та регіон дронами.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Влучанням в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури вдалося запобігти.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, 3 адміністративні будівлі, 2 магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.

Наслідки ліквідовують.

Посольство США попередило Україну про можливий обстріл 20 листопада. Там скасували робочий день та наголосили на необхідності реагувати на повітряні тривоги одразу.