24 Канал із посиланням на ISW показує найважливіші висновки звіту. А також усі карти, які відбивають просування російських військ та деякі операції ЗСУ за 18 – 19 листопада.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 20 листопада
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний схід від Нижнього Клину, на південному сході від Кореневого.
- Українські війська просунулися на півночі від Харкова. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в лісистій місцевості на південний схід від Глибокого. Російські війська продовжували наступальні операції біля Липців і Глибокого, та поблизу Вовчанська.
- Російські війська 19 листопада продовжили наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не підтвердили просування. Так само вони продовжували штурм на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися.
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 19 листопада / Ілюстрації ISW
- Росіяни продовжували наступальні дії на південь від Часового Яру в районі Ступочок, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така ж ситуація в районі Торецька та на Покровському напрямку.
- 19 листопада російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північ від Курахового, але ISW поки не знайшов підтвердження цих тверджень. На Вугледарському напрямку вони підтверджених наступів теж не зробили.
- Російські війська просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни нещодавно захопили Рівнопіль. На заході Запоріжжя – на північний захід та на північний схід від Роботиного – підтверджених змін на лінії фронту не було.
- 18 і 19 листопада тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонської області та на островах дельти Дніпра, але лінія фронту не змінювалася.