24 Канал із посиланням на ISW показує найважливіші висновки звіту. А також усі карти, які відбивають просування російських військ та деякі операції ЗСУ за 18 – 19 листопада.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 20 листопада

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний схід від Нижнього Клину, на південному сході від Кореневого .

. Українські війська просунулися на півночі від Харкова. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в лісистій місцевості на південний схід від Глибокого . Російські війська продовжували наступальні операції біля Липців і Глибокого, та поблизу Вовчанська.

. Російські війська продовжували наступальні операції біля Липців і Глибокого, та поблизу Вовчанська. Російські війська 19 листопада продовжили наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не підтвердили просування. Так само вони продовжували штурм на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 19 листопада / Ілюстрації ISW

Росіяни продовжували наступальні дії на південь від Часового Яру в районі Ступочок , але не зробили жодного підтвердженого просування. Така ж ситуація в районі Торецька та на Покровському напрямку.

, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така ж ситуація в районі Торецька та на Покровському напрямку. 19 листопада російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північ від Курахового , але ISW поки не знайшов підтвердження цих тверджень. На Вугледарському напрямку вони підтверджених наступів теж не зробили.

, але ISW поки не знайшов підтвердження цих тверджень. На Вугледарському напрямку вони підтверджених наступів теж не зробили. Російські війська просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни нещодавно захопили Рівнопіль . На заході Запоріжжя – на північний захід та на північний схід від Роботиного – підтверджених змін на лінії фронту не було.

. На заході Запоріжжя – на північний захід та на північний схід від Роботиного – підтверджених змін на лінії фронту не було. 18 і 19 листопада тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонської області та на островах дельти Дніпра, але лінія фронту не змінювалася.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська просунулися в Курській області та в районі межі Донецької й Запорізької областей, а українські сили просунулися на півночі від міста Харків.