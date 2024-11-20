24 Канал со ссылкой на ISW показывает самые важные выводы отчета. А также все карты, которые отражают продвижение российских войск и некоторые операции ВСУ за 18 – 19 ноября.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 20 ноября
- Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к северо-востоку от Нижнего Клина, на юго-востоке от Коренево.
- Украинские войска продвинулись на севере от Харькова. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в лесистой местности к юго-востоку от Глубокого. Российские войска продолжали наступательные операции возле Липцов и Глубокого, и вблизи Волчанска.
- Российские войска 19 ноября продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не подтвердили продвижение. Так же они продолжали штурм к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не продвинулись.
Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 19 ноября / Иллюстрации ISW
- Россияне продолжали наступательные действия к югу от Часового Яра в районе Ступочек, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация в районе Торецка и на Покровском направлении.
- 19 ноября российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на север от Курахово, но ISW пока не нашел подтверждения этим утверждениям. На Угледарском направлении они подтвержденных наступлений тоже не сделали.
- Российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне недавно захватили Ровнополь. На западе Запорожья – к северо-западу и северо-востоку от Роботино – подтвержденных изменений на линии фронта не было.
- 18 и 19 ноября продолжались позиционные бои на левобережье Херсонской области и на островах дельты Днепра, но линия фронта не менялась.