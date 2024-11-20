Інформація, яку отримало посольство США, не пов'язано із ядерними погрозами Кремля. Про це пише 24 Канал із посиланням на саме посольство.

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Загроза масованої атаки

У посольстві оголосили про припинення роботи на день. Також там закликали своїх громадян спускатись в укриття одразу після оголошення тривоги.

Крім цього, там пояснили, чи пов'язано це із ядерною риторикою Росії. У посольстві пояснили, що отримали конкретну інформацію про можливу потужну повітряну атаку.

Після попередження США в Україні закрились також посольства Італії, Греції ат Іспанії. Всі вони ухвалили таке рішення через загрозу можливого обстрілу.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко коментував це попередження. За його словами, авіація Росії готова до завдання ударів, адже місяцями накопичувала ракети.

Крім цього, стало відомо, що Росія вивела ракетоносії в море. Зараз вона може запустити 20 "Калібрів".