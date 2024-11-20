Посольство Італії та Греції також не будуть працювати 20 листопада. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЗМІ.

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Можливий обстріл України

Посольства ухвалили рішення призупинити роботу на один день через загрозу удару по Україні. Раніше про нього попереджали США. Вони також попросили своїх громадян спускатись в укриття одразу після оголошення тривоги.

Крім цього, посольство Іспанії також ухвалило таке рішення. Причина та ж сама – загроза потужного удару по Україні.

Важливо! Оборонці українського неба оперативно реагують на загрози. У разі фіксації ворожих цілей у повітряному просторі нашої держави будуть працювати сили та засоби ППО.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також відзначив, що авіація Росії дійсно готова до обстрілів, адже вони накопичували ракети місяцями. Однак він наголосив на тому, що потрібно спускатись в укриття після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.