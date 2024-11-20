Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступницю керівника Офісу Президента Ірину Верещук. За її словами, серед ключових цілей цифровізації – забезпечення справедливості.

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Міноборони презентувало новий план

В Офісі Президента України провели міжвідомчу нараду, присвячену цифровізації військово-лікарських комісій.

Як і домовлялись два тижні тому, Міноборони презентувало план цифровізації ВЛК. Основні завдання – позбутись зайвих процедур, забезпечити прозорість і пришвидшити процеси,

– зазначила посадовиця.

Вона також наголосила, що вже наприкінці цього тижня Міноборони представить цей план на затвердження уряду.

Ще однією важливою домовленістю наради стало рішення синхронізувати до кінця року дві ключові інформаційні системи:

Електронну систему охорони здоров’я;

Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Ірина Верещук подякувала всім учасникам зустрічі за спільну роботу, зокрема, представникам МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів, медичних сил ЗСУ та Мінцифри.

До слова, Міноборони планує перевірити установи, які проводять військово-лікарські комісії, для забезпечення дотримання правил мобілізації та медичних стандартів.