Які документи треба для оформлення пенсії
Існує три типи пенсій: за вислугу років, за інвалідністю та у разі втрати годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.
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Перелік документів, що подаються для оформлення пенсії:
- заявка;
- грошовий атестат (з останнього місця служби);
- довідка про розмір додаткових виплат (надбавки, доплати, підвищення) і премії для обчислення пенсії згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби»;
- витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;
- паспорт;
- податковий номер;
- витяг про місце реєстрації;
- довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України;
- довідка з банку щодо реквізитів рахунку.
Для пенсії по інвалідності потрібно подати такі додаткові документи:
- довідка медико-соціальної експертної комісії;
- свідоцтво про хворобу або витяг з ВЛК.
Як нараховується виплата
Заяву та документи для оформлення пенсії слід подати особисто до районного ТЦК та СП за місцем реєстрації.
ТЦК та СП приймають заяву і необхідні документи, а також запитують у військових частинах фінансові та інші потрібні для призначення пенсії документи.
Зауважте! Після цього зібраний пакет документів передається до обласного ТЦК та СП, і вже після обробки справи вона направляється до Пенсійного фонду України.