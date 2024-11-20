Які документи треба для оформлення пенсії

Існує три типи пенсій: за вислугу років, за інвалідністю та у разі втрати годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Перелік документів, що подаються для оформлення пенсії:

заявка;

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідка про розмір додаткових виплат (надбавки, доплати, підвищення) і премії для обчислення пенсії згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби»;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про місце реєстрації;

довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України;

довідка з банку щодо реквізитів рахунку.

Для пенсії по інвалідності потрібно подати такі додаткові документи:

довідка медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу або витяг з ВЛК.

Як нараховується виплата

Заяву та документи для оформлення пенсії слід подати особисто до районного ТЦК та СП за місцем реєстрації.

ТЦК та СП приймають заяву і необхідні документи, а також запитують у військових частинах фінансові та інші потрібні для призначення пенсії документи.

Зауважте! Після цього зібраний пакет документів передається до обласного ТЦК та СП, і вже після обробки справи вона направляється до Пенсійного фонду України.