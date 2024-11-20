На що буде витрачено кредит від Світового банку
Кошти необхідні для того, аби фінансувати програми соціального захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 мільйонів доларів.
Мельничук пояснив, що ці кошти будуть спрямовуватись на:
- соціальний захист для людей, що мають інвалідність;
- соцзахист для дітей та сімей;
- довічні державні стипендії;
- допомогу громадянам, що потрапили у складні життєві обставини;
- надання пільг для оплати ЖКП, зокрема і придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.