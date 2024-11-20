На що буде витрачено кредит від Світового банку

Кошти необхідні для того, аби фінансувати програми соціального захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 мільйонів доларів.

Мельничук пояснив, що ці кошти будуть спрямовуватись на: