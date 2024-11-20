На что будет потрачен кредит от Всемирного банка
Средства необходимы для того, чтобы финансировать программы социальной защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.
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Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в размере 662 миллионов долларов.
Мельничук объяснил, что эти средства будут направляться на:
- социальную защиту для людей, имеющих инвалидность;
- соцзащиту для детей и семей;
- пожизненные государственные стипендии;
- помощь гражданам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства;
- предоставление льгот для оплаты ЖКУ, в том числе и приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.