Для кого зміниться розмір пенсій у 2025 році

Так у наступному році пенсійна реформа зачепить людей, що працювали за певним фахом, пише 24 канал з посиланням на Державний бюджет України на 2025 рік.

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Пенсії планують зменшити таким особам:

колишнім та чинним суддям;

прокурорам;

співробітникам силових структур.

Зауважте! Механізм перерахунку спецпенсій повинен визначити Кабмін. Відповідний законопроєкт ВРУ отримає до 1 липня 2025 року.

Як відбудеться перерахунок пенсій

Передбачається, що прив'язку до цих пенсій хочуть забрати до зростання заробітних плат чи грошового забезпечення. Зокрема індексацію для одержувачів планують проводити на загальних підставах.

Крім того, в уряді хочуть запровадити обмеження, що максимальний розмір спеціальних пенсій не зможе перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян.

Зверніть увагу! У 2025 році прожитковий мінімум не зазнає змін, тому йдеться про 23 610 гривень.