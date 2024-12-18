Для кого изменится размер пенсий в 2025 году
Так в следующем году пенсионная реформа коснется людей, работавших по определенной специальности, пишет 24 канал со ссылкой на Государственный бюджет Украины на 2025 год.
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Пенсии планируют уменьшить таким лицам:
- бывшим и действующим судьям;
- прокурорам;
- сотрудникам силовых структур.
Обратите внимание! Механизм перерасчета спецпенсий должен определить Кабмин. Соответствующий законопроект ВРУ получит до 1 июля 2025 года.
Как произойдет перерасчет пенсий
Предполагается, что привязку к этим пенсиям хотят забрать к росту заработных плат или денежного обеспечения. В частности индексацию для получателей планируют проводить на общих основаниях.
Кроме того, в правительстве хотят ввести ограничения, что максимальный размер специальных пенсий не сможет превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.
Обратите внимание! В 2025 году прожиточный минимум не претерпит изменений, поэтому речь идет о 23 610 гривен.