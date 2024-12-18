Какой будет новая индексация пенсий

В 2025 году пенсии украинцев могут вырасти более чем на 10%, в результате индексации, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Лидия Ткаченко Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%

Ткаченко отмечает, что в Украине очень неравномерное распределение пенсионеров. Большинство лиц имеют пенсию менее 3 тысячи гривен. Соответственно, эти граждане не чувствуют весомого увеличения выплат после проведения индексации.

В то же время есть почти миллион пенсионеров, имеющих пенсию более 10 тысяч гривен. Для таких лиц индексация гораздо заметнее.

Обратите внимание! Ткаченко напоминает, что в прошлом году пенсии украинцев выросли на ориентировочно 6% в результате индексации.