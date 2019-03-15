У Росії вирішили вимагати від України компенсацій за "25 років анексії Криму"

У Державній думі Росії вирішили, що Україна має виплатити Росії "компенсації" за 25 років "анексії" Криму. Не забули і про Євросоюз – кажуть, саме на нього перейдуть "борги України".

Профільні комітети разом з профільними комітетами так званої держради окупованого Криму мають "вивчити питання компенсації" і зобов’язати Україну їх виплатити через європейські структури, заявив голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін, пише російський "Інтерфакс".

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Він стверджує, що "політика України щодо Криму була руйнівною". Володін пропонує російським депутатам взяти і "зобов’язати Україну компенсувати усе, що Крим втратив за 25 років".

Україна обійшлася з Кримом дуже й дуже непорядно, було порушено основоположні права громадян: право на мову, право на освіту своєю рідною мовою, зруйнувала економіку Криму і Севастополя, фактично, анексія,

– сказав він.

Окрім того, Володін запропонував вивчити питання про відповідальність Євросоюзу за соціально-економічне становище Криму.

"Що стосується грошей, треба порахувати, скільки Україна заборгувала, а так як їх ще Євросоюз підтримує, які борги перейдуть на Євросоюз", –заявив російський політик.

Натомість Президент України Петро Порошенко на заяву спікера російської Держдуми відповів, що ставати на коліна перед Путіним» ніхто не буде.

Шлях миру, але не через те, щоб стати на коліна і вибачатися перед Путіним. Подивіться уважно сьогоднішні стрічки новин – російська Державна дума прийняла рішення, щоб українці компенсували Росії 25 років, поки Крим був українським. От їхня думка,

– наголосив Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Закарпатської області.

Зазначимо, Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Хто потрапив під санкції? У список санкцій загриміли російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці. Тоді прикордонники Росії обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків.



Окрім того, президент США Дональд Трамп продовжив термін дії антиросійських санкцій ще на рік.

Кого стосуються санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Рішення про продовження санкцій ухвалив і Європейський союз – обмежувальні заходи будуть в силі до липня.

Які обмеження діють проти росіян до липня 2019 року?