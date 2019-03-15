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      В России решили требовать от Украины компенсаций за "25 лет аннексии Крыма"

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      Спикер Госдумы РФ требует компенсации от Украины и ЕС за "25 лет аннексии Крыма"
      Спикер Госдумы РФ требует компенсации от Украины и ЕС за "25 лет аннексии Крыма" / Фото из открытых источников

      В Государственной думе России решили, что Украина должна выплатить России "компенсации" за 25 лет "аннексии" Крыма. Не забыли и о Евросоюзе – говорят, именно к нему перейдут "долги Украины".

      Профильные комитеты вместе с профильными комитетами так называемого госсовета оккупированного Крыма должны "изучить вопрос компенсации" и обязать Украину их выплатить через европейские структуры, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, пишет российский "Интерфакс".

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      Он утверждает, что "политика Украины в отношении Крыма была разрушительной". Володин предлагает российским депутатам взять и "обязать Украину компенсировать все, что Крым потерял за 25 лет".

      Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя, фактически аннексия,
      – сказал он.

      Кроме того, Володин предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма.

      "Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина должна, а так как их еще Евросоюз поддерживает, долги перейдут к Евросоюзу", – заявил российский политик.

      Президент Украины Петр Порошенко на заявление спикера Госдумы ответил, что становиться на колени перед Путиным никто не будет.

      Путь мира, но не для того, чтобы стать на колени и извиняться перед Путиным. Посмотрите внимательно сегодняшние ленты новостей – российская Государственная дума приняла решение, чтобы украинцы компенсировали России 25 лет, пока Крым был украинским. Вот их мнение,
      – подчеркнул Порошенко во время заседания Совета регионального развития Закарпатской области.

      Отметим, Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за открытой агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

      Кто попал под санкции?В список санкций загремели российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, которые принимали участие в захвате украинских моряков в Керченском проливе. Тогда пограничники России обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24 моряков.

      Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил срок действия антироссийских санкций еще на год.

      Кого касаются санкции?Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

      Решение о продлении санкций принял и Европейский союз – ограничительные меры будут в силе до июля.

      Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года?

      • ограничение доступа к первичному и вторичному рынку капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
      • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
      • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
      • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости политики Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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