Россиянам уже не нравится аннексия Крыма: результаты опроса

На сегодня только 39% россиян считают аннексию Крыма полезной. А весной 2015 года так считали 67% россиян.

Доля россиян, которые считают, что польза и вред от аннексии Крыма – тождественны, за 4 года выросла с 15% до 39%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

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За этот период количество россиян, уверенных, что "присоединение" украинского полуострова нанесло вред, увеличилось с 5% до 7?%

При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России. А 46% россиян считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение их страны.

Еще 35% опрошенных россиян отмечают, что пользы и вреда оказалось примерно поровну. При этом 28% россиян считают, что на экономике России аннексия Крыма сказалась благотворно. Еще 61% опрошенных полагают, что "присоединение" полуострова никак не отразилось на международном положении России.

Фонд "Общественное мнение" проводил опрос 2-3 марта 2019 года. Участие в опросе приняли 1500 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.