14:36
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Россиянам уже не нравится аннексия Крыма: результаты опроса

      395 Читати новину українською
      Аннексию Крыма полезной считает меньшинство россиян
      Аннексию Крыма полезной считает меньшинство россиян / Иллюстративное фото

      На сегодня только 39% россиян считают аннексию Крыма полезной. А весной 2015 года так считали 67% россиян.

      Доля россиян, которые считают, что польза и вред от аннексии Крыма – тождественны, за 4 года выросла с 15% до 39%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

      Читайте также: Как относятся в Украине к России и в России к Украине: некоторые результаты соцопроса удивляют

      За этот период количество россиян, уверенных, что "присоединение" украинского полуострова нанесло вред, увеличилось с 5% до 7?%

      При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России. А 46% россиян считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение их страны.

      Еще 35% опрошенных россиян отмечают, что пользы и вреда оказалось примерно поровну. При этом 28% россиян считают, что на экономике России аннексия Крыма сказалась благотворно. Еще 61% опрошенных полагают, что "присоединение" полуострова никак не отразилось на международном положении России.

      Фонд "Общественное мнение" проводил опрос 2-3 марта 2019 года. Участие в опросе приняли 1500 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

      blog_ava
      Результаты и видео матчей 1/8 финала Лиги Европы 14 марта
      сегодня
      1494
      Теги: Новости Украины Новости России Социологическое исследование Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      сегодня , 13:30 Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 55
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 13:04 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 179
      Авиакатастрофа с Boeing 737 Max: почему произошла трагедия
      сегодня , 11:33 Авиакатастрофа с Boeing 737 Max: почему произошла трагедия
      453
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 11:45 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 890
      Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин
      сегодня , 10:30 Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин
      3941
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      ДТП в Крыму: из-за столкновения двух автомобилей погибли 5 человек
       11 октября 2011 , 08:15
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Рекордный трансфер в истории футбола: выяснились ранее неизвестные детали сделки – результаты расследования
       9 ноября 2018 , 22:13
      Хавбек Карпат поедет в европейский чемпионат
       25 декабря 2018 , 09:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук