Росіянам вже не подобається анексія Криму: результати опитування

На сьогодні лише 39% росіян вважають анексію Криму корисною. А навесні 2015 року так вважали 67% росіян.

Частка тих росіян, хто вважає, що користь і шкода від анексії Криму – тотожні, за 4 роки зросла з 15% до 39%, свідчать результати опитування фонду "Общественное мнение".

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За цей період кількість росіян, впевнених, що "приєднання" українського півострова завдало шкоди, збільшилась з 5% до 7?%

При цьому 14% опитаних заявили про виключно негативний вплив анексії Криму на економіку Росії. А 46% росіян вважають, що анексія погано вплинула на міжнародне становище їхньої держави.

Ще 35% опитаних росіян відзначають, що користі і шкоди виявилося приблизно порівну. При цьому 28% росіян вважають, що на економіці Росії анексія Криму позначилася благотворно. Ще 61% опитаних гадають, що "приєднання" півострова ніяк не позначилося на міжнародному становищі Росії.

Фонд "Общественное мнение" проводив опитування 2-3 березня 2019 року. Участь в опитування взяли 1500 респондентів віком понад 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,6%.