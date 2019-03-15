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      Росіянам вже не подобається анексія Криму: результати опитування

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      Анексію Криму корисною вважає меншість росіян
      Анексію Криму корисною вважає меншість росіян / Ілюстративне фото

      На сьогодні лише 39% росіян вважають анексію Криму корисною. А навесні 2015 року так вважали 67% росіян.

      Частка тих росіян, хто вважає, що користь і шкода від анексії Криму – тотожні, за 4 роки зросла з 15% до 39%, свідчать результати опитування фонду "Общественное мнение".

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      За цей період кількість росіян, впевнених, що "приєднання" українського півострова завдало шкоди, збільшилась з 5% до 7?%

      При цьому 14% опитаних заявили про виключно негативний вплив анексії Криму на економіку Росії. А 46% росіян вважають, що анексія погано вплинула на міжнародне становище їхньої держави.

      Ще 35% опитаних росіян відзначають, що користі і шкоди виявилося приблизно порівну. При цьому 28% росіян вважають, що на економіці Росії анексія Криму позначилася благотворно. Ще 61% опитаних гадають, що "приєднання" півострова ніяк не позначилося на міжнародному становищі Росії.

      Фонд "Общественное мнение" проводив опитування 2-3 березня 2019 року. Участь в опитування взяли 1500 респондентів віком понад 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,6%.

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      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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