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      Евросоюз продлит санкции в отношении России еще на полгода

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      Евросоюз не будет закрывать глаза на российскую агрессию в Украине
      Евросоюз не будет закрывать глаза на российскую агрессию в Украине / eurointegration.com.ua

      Европейский союз принял решение продлить действие санкций в отношении России за агрессию против Украины до сентября 2019 года.

      Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

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      Дипломат отметил, что это – символический шаг в пятую годовщину российской агрессии против Украины.

      Отметим, что это не новые санкции, а продолжение тех, которые ввели в ЕС еще в 2014 году.

      Корреспондент "Радио Свобода" в Бельгии Рикард Джозвяк рассказал, что в перечень из 163 лиц и 44 компаний, добавят еще 8 человек, причастных к конфликту вблизи Керченского пролива. Меры начнут действовать в начале марта и будут действовать полгода, то есть до сентября 2019 года.

      Кроме этого, 13 февраля группа американских сенаторов представила законопроект, который также предусматривает введение дополнительных санкций против России. Эти санкции – ответ на вмешательство в работу демократических институтов за рубежом и на агрессию в Украине.

      Россия взяла в плен украинских моряков в Керченском проливе: что об этом известно?
      Инцидент случился 25 ноября 2018 года, когда пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Украинское судно было одним из трех военных кораблей, которые на законных основаниях и по всем правилам плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.

      В России была традиционно другая версия тогдашних событий: там заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченскмй пролив.

      После тарана российского судна украинские корабли продолжили следовать к Мариуполю, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.

      Предварительное российское следствие по делу моряков продлится до 25 мая. А адвокаты моряков прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Санкции Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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