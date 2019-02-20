Климкин рассказал, как Запад вдохновляет Кремль на дальнейшую агрессию

Запад совершает недостаточное давление на Москву – и это мотивирует Кремль на дальнейшие агрессивные действия в Украине. В отношении России следует применять позицию силы, а не умиротворения.

Подтверждением этому стал захват украинских кораблей в Черном море, сказал глава МИД Украины Павел Климкин изданию The Washington Post.

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Украинской министр отметил, что сейчас в военном плену удерживают 24 украинских военнослужащих.

Недостаточное международное внимание прямо вдохновило Кремль, о чем свидетельствуют недавние атаки против украинских кораблей в международных водах Керченского пролива и Азовского моря,

– добавил он.

Климкин также напомнил, что агрессия РФ унесла жизни 13 тысяч человек на Донбассе, еще 1,5 миллиона стали перемещенными лицами. Оккупированный Крым стал "черной дырой", где не соблюдаются базовые права человека.

Глава украинского МИД призвал международное сообщество признать опасность слабой реакции на российскую агрессию.

"Если вы цените демократию и верховенство права, и если вы искренне верите, что система, основанная на международных правилах, делает нас более безопасными, стоит увеличить давление на Кремль, чтобы он начал придерживаться международного права", – подчеркнул Климкин.

При этом министр подчеркнул – следующим логичным шагом должно стать усиление санкций.

С Россией следует вести дела с позиции силы, а не с позиции умиротворения,

– пояснил глава МИД.

Отметим, Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля приняла так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Кроме того, группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов заграницей, а также – за агрессию в Украине.

Что произошло в Керченском проливе? 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.



Кроме того уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать больше недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

В настоящее время представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев.