Клімкін розповів, як Захід надихає Кремль на подальшу агресію в Україні

Захід здійснює недостатній тиск на Москву – і це мотивує Кремль на подальші агресивні дії в Україні. У стосунку до Росії слід застосовувати позицію сили, а не умиротворення.

Підтвердженням цьому стало захоплення українських кораблів у Чорному морі, сказав глава МЗС України Павло Клімкін виданню The Washington Post.

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Українській міністр наголосив, що наразі у військовому полоні утримують 24 українських військовослужбовці.

Недостатня міжнародна увага прямо надихнула Кремль, про що свідчать недавні атаки проти українських кораблів у міжнародних водах Керченської протоки та Азовського моря,

– додав він.

Клімкін також нагадав, що агресія РФ забрала життя 13 тисяч людей на Донбасі, ще 1,5 мільйона стали переміщеними особами. Окупований Крим став "чорною дірою", де не виконуються базові права людини.

Очільник українського МЗС закликав міжнародну спільноту визнати небезпеку слабкої реакції на російську агресію.

"Якщо ви цінуєте демократію і верховенство права, і якщо ви щиро вірите, що система, заснована на міжнародних правилах, робить нас безпечнішими, варто збільшити тиск на Кремль, щоби він почав дотримуватися міжнародного права", – наголосив Клімкін.

При цьому міністр підкреслив – наступним логічним кроком має стати посилення санкцій.

З Росією слід вести справи з позиції сили, а не з позиції умиротворення,

– пояснив глава МЗС.

Зазначимо, Рада міністрів Євросоюзу під час засідання 18 лютого ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Окрім того, група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

Що сталося у Керченській протоці?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.



Окрім того вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.



Наразі представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.