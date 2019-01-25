"Контрольний в Росію": ПАРЄ проголосувала за ще один документ стосовно України

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних у Росії українців.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав керівник української делегації Володимир Ар'єв.

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Ввечері ПАРЄ зробила контрольний в Росію: проголосувала ще одну доповідь – річний звіт моніторингового комітета. Вимоги: виконати всі резолюції Асамблеї відносно військової агресії проти України, повтор вимоги звільнити захоплені в Керченській протоці кораблі і екіпаж і припинити перешкоджати вільному судноплавству,

– мовиться у повідомленні.

Так, ПАРЄ засудила відсутність прогресу у питанні звільнення українців, незаконно анексованого Криму та окупованого Донбасу і висловила в цьому контексті потужну підтримку територіальній цілісності України.

"Я не пам'ятаю, щоб на ту саму тему ПАРЄ однаково висловлювалась двічі протягом частини сесії. А тут двічі за день! Отже, відпрацювали добре. Навіть російську провокаторку підсилали для підкреслення важливості подій. Тепер можна і додому", – додав Ар'єв.

24 канал писав, що Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

Що думають про Росію у ПАРЄ? Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.



У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



Ще 24 квітня 2018 роуц ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.