У ПАРЄ прокремлівська журналістка провокувала представників України: відео конфлікту

Розгляд Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції про загострення на в Азово-Керченській акваторії не минув без перешкод з боку російських журналістів. Так, у Палаці Європи ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва намагалась у своєму стилі спровокувати українських депутатів.

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Лавренюк.

Читайте також: Емісари Кремля буквально ходять і опрацьовують депутатів, – Полозов про ситуацію в ПАРЄ

24 канал писав, що Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

До Палацу Європи, де відбувається сесія ПАРЄ, прибула також знімальна група з Росії. Очолила її російська прокремлівська телеведуча Ольга Скабєєва у супроводі двох експертів.

До слова, це – єдині представники пропутінських ЗМІ, які висвітлювали події під час сесії. Саме Скабєєва неодноразово намагалася перешкоджати роботі асамблеї, зокрема – минулої осені, минулої осені, коли у ПАРЄ також розглядали російське питання.

Так, цього року російська журналістка своїм звичкам не зрадила і намагалась втрутитись у кожне спілкування українських депутатів із журналістами.

Скабєєва відзначилась витівками, коли перший віце-спікер Ірина Геращенко розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, про яких Росія забула.

Українська сторона протягом 2018 року надіслала 13 офіційних звернень до Російської федерації, до пана Гризлова в рамках тристоронньої контактної групи з проханням – заберіть своїх та віддайте нашихя,

– пояснювала Геращенко.

Зі свого боку, Скабєєва робила їдкі коментарі під час відповіді представниці України, а також усіляко намагалась відволікти увагу журналістів. Депутати відтіснили Скабєєву від Геращенко після нетривалої штовханини.

Однак конфлікти між представницею російського телебачення та депутатами продовжились навіть після того, як Геращенко зайшла до зали.

До слова, політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи підтримав усі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, комітет погодив статус захоплених Росією українських моряків як військовополонених.

Що думають про Росію у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.



У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



Ще 24 квітня 2018 роуц ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.