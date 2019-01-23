Емісари Кремля буквально ходять і опрацьовують депутатів, – Полозов про ситуацію в ПАРЄ

24 січня у французькому місті Страсбург на сесії ПАРЄ першим питанням порядку денного вказано українське питання щодо агресії Росії. Відповідно до результату термінових дебатів приймуть резолюцію.

Вимоги України щодо резолюції наступні: відновлення вільного судноплавства, засудження побудови мосту через Керченську протоку та визнання захоплених Росією українських моряків військовополоненими.

Читайте також: "Відчуваю себе проросійським": кандидат на генсека РЄ зробив заяву щодо санкцій проти Москви

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів координатор захисників військовополонених Микола Полозов.

У ПАРЄ, попри те, що російська делегація не бере участь у пленарних засіданнях, досі відчувається вплив дуже сильного проросійського лобі. Депутатів різних країн фактично ходять і опрацьовують емісари Кремля. Боюся, боротьба за прийняття цієї резолюції буде дуже непростою,

– зазначив адвокат.

І додав, що українська делегація докладає безліч зусиль, аби саме ті формулювання, які коректно описують і події у Керченській затоці, і правовий статус українських військовополонених моряків – були збережені. Однак супротив з боку Москви надзвичайно потужний.



Микола Полозов наразі присутній у Страсбурзі, де тривають засідання ПАРЄ

Розгляд резолюції мав би початися зранку 24 січня, українці та союзники перебувають у повній бойовій готовності. Але й ворог теж. Зустрічі у кулуарах показали, наскільки важко європейцям протистояти фінансовому і політичному тиску, який чинить Кремль на вільну Європу,

– наголосив Микола Полозов.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала розв'язання цього питання. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



До слова, 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.