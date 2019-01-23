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      Емісари Кремля буквально ходять і опрацьовують депутатів, – Полозов про ситуацію в ПАРЄ

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      24 січня у французькому місті Страсбург на сесії ПАРЄ першим питанням порядку денного вказано українське питання щодо агресії Росії. Відповідно до результату термінових дебатів приймуть резолюцію.

      Вимоги України щодо резолюції наступні: відновлення вільного судноплавства, засудження побудови мосту через Керченську протоку та визнання захоплених Росією українських моряків військовополоненими.

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      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів координатор захисників військовополонених Микола Полозов.

      У ПАРЄ, попри те, що російська делегація не бере участь у пленарних засіданнях, досі відчувається вплив дуже сильного проросійського лобі. Депутатів різних країн фактично ходять і опрацьовують емісари Кремля. Боюся, боротьба за прийняття цієї резолюції буде дуже непростою,
      – зазначив адвокат.

      І додав, що українська делегація докладає безліч зусиль, аби саме ті формулювання, які коректно описують і події у Керченській затоці, і правовий статус українських військовополонених моряків – були збережені. Однак супротив з боку Москви надзвичайно потужний. 

      Полозов
      Микола Полозов наразі присутній у Страсбурзі, де тривають засідання ПАРЄ

      Розгляд резолюції мав би початися зранку 24 січня, українці та союзники перебувають у повній бойовій готовності. Але й ворог теж. Зустрічі у кулуарах показали, наскільки важко європейцям протистояти фінансовому і політичному тиску, який чинить Кремль на вільну Європу,
      – наголосив Микола Полозов.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала розв'язання цього питання. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

      До слова, 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

       

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики ПАРЄ Конфлікт в Азовському морі Російська пропаганда Європа
      Джерело: 24 канал
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