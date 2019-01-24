00:25
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Эмиссары Кремля буквально ходят и обрабатывают депутатов, – Полозов о ситуации в ПАСЕ

      8 Читати новину українською

      24 января во французском городе Страсбург на сессии ПАСЕ первым вопросом повестки дня указан Украинский вопрос относительно агрессии России. В соответствии с результатом срочных дебатов примут резолюцию.

      Требования Украины относительно резолюции следующие: восстановление свободного судоходства, осуждение построения моста через Керченский пролив и признание захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

      Читайте также: "Чувствую себя пророссийским": кандидат на генсека СЕ сделал заявление относительно санкций против Москвы

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал координатор защитников военнопленных Николай Полозов.

      В ПАСЕ, несмотря на то, что российская делегация не участвует в пленарных заседаниях, до сих пор чувствуется влияние очень сильного пророссийского лобби. Депутатов разных стран фактически ходят и обрабатывают эмиссары Кремля. Боюсь, борьба за принятие этой резолюции будет очень непростой,
      – отметил адвокат.

      И добавил, что украинская делегация прилагает множество усилий, чтобы именно те формулировки, которые корректно описывают и события в Керченском проливе, и правовой статус украинских военнопленных моряков – были сохранены. Однако сопротивление со стороны Москвы чрезвычайно мощное.

      Полозов
      Николай Полозов сейчас присутствует в Страсбурге, где проходят заседания ПАСЕ

      Рассмотрение резолюции должно начаться утром 24 января, украинцы и союзники находятся в полной боевой готовности. Но и враг тоже. Встречи в кулуарах показали, насколько трудно европейцам противостоять финансовому и политическому давлению, которое оказывает Кремль на свободную Европу,
      – отметил Николай Полозов.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил России и отложила решение этого вопроса. Вместе с тем в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      К слову 28 июня ПАСЕ принял резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

      Что такое Совет Европы?​Это международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из крупнейших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

       

      Теги: Украина – Россия Новости Украины ПАСЕ Конфликт в Азовском море Европа Российская пропаганда Новости политики
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      сегодня , 00:00 Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      43
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 января , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 2037
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4477
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 января , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2214
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      23 января , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146918
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Кандидаты в мэры Киева: политическое прошлое в инфографике
       20 октября 2015 , 19:50
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Игрок Аякса Нури вышел из длительной комы
       21 августа 2018 , 16:12
      В Украине хотят ужесточить наказание за угон авто
       2 октября 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук