Эмиссары Кремля буквально ходят и обрабатывают депутатов, – Полозов о ситуации в ПАСЕ

24 января во французском городе Страсбург на сессии ПАСЕ первым вопросом повестки дня указан Украинский вопрос относительно агрессии России. В соответствии с результатом срочных дебатов примут резолюцию.

Требования Украины относительно резолюции следующие: восстановление свободного судоходства, осуждение построения моста через Керченский пролив и признание захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

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Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал координатор защитников военнопленных Николай Полозов.

В ПАСЕ, несмотря на то, что российская делегация не участвует в пленарных заседаниях, до сих пор чувствуется влияние очень сильного пророссийского лобби. Депутатов разных стран фактически ходят и обрабатывают эмиссары Кремля. Боюсь, борьба за принятие этой резолюции будет очень непростой,

– отметил адвокат.

И добавил, что украинская делегация прилагает множество усилий, чтобы именно те формулировки, которые корректно описывают и события в Керченском проливе, и правовой статус украинских военнопленных моряков – были сохранены. Однако сопротивление со стороны Москвы чрезвычайно мощное.



Николай Полозов сейчас присутствует в Страсбурге, где проходят заседания ПАСЕ

Рассмотрение резолюции должно начаться утром 24 января, украинцы и союзники находятся в полной боевой готовности. Но и враг тоже. Встречи в кулуарах показали, насколько трудно европейцам противостоять финансовому и политическому давлению, которое оказывает Кремль на свободную Европу,

– отметил Николай Полозов.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил России и отложила решение этого вопроса. Вместе с тем в РФ считают, что у организации нет будущего без России.



К слову 28 июня ПАСЕ принял резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

Что такое Совет Европы?​Это международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из крупнейших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.