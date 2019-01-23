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      "Чувствую себя пророссийским": кандидат на генсека СЕ сделал заявление о санкциях против Москвы

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      Кандидат на генсека Совета Европы сделал заявление относительно санкций против Москвы
      Кандидат на генсека Совета Европы сделал заявление относительно санкций против Москвы / Фото из открытых источников

      Парламентская ассамблея Совета Европы может заговорить о снятии санкций с России. Однако такой вопрос будут рассматривать только тогда, когда Москва исправит свои ошибки и прекратит шантажировать Европу.

      Об этом заявил кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы, литовский депутат Андрюс Кубилюс, пишет "Укринформ".

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      Он отметил, что организация может очень конкретно назвать условия, которые должна выполнить Россия для снятия санкций от ПАСЕ.

      В 2014 году Россия продемонстрировала, что для нее европейские ценности ничего не стоят. Следовательно, Россия должна показать, что поняла свои ошибки, что будет исправляться. Только после этого Парламентская ассамблея может сделать определенные шаги навстречу РФ,
      – сказал Кубилюс.

      При этом он опровергнул, что является "антироссийским" кандидатом, как считают в Москве.

      "Наоборот, я себя чувствую очень пророссийским. В том смысле, что мы имеем очень четкий интерес помочь России развиваться по демократическим правилам. Ведь для нас это вопрос нашей безопасности", – добавил он.

      Кубилюс отметил, что сейчас Россия шантажирует Совет Европы.

      Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов. Вместе с тем в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      24 апреля ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в котором констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

      Что такое Совет Европы?​Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, и конгресс местных и региональных властей Европы консультативный орган, представляющий местные и региональные власти. Один из крупнейших успехов Совета это Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

      Теги: Новости политики Санкции ПАСЕ Новости России Литва
      Источник: 24 Канал
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