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22:53, 26 июня
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Резолюция ПАСЕ относительно украинских политзаключенных: о чем говорится в документе

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Украинская делегация в ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ / Facebook-страница Ирины Геращенко

В принятой 28 июня резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России.

Об этом на своей Facebook-странице написала вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

24 канал сообщал, что 28 июня ПАСЕ 77 своими голосами одобрила проект резолюции относительно украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

В принятой резолюции ПАСЕ также содержатся требования допуска Международного комитета Красного Креста (МККК) и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные Россией территории, к украинским политзаключенным в РФ.

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ПАСЕ обращается к РФ с требованием освободить А. Сенцова, В. Балуха, П. Гриба, других политзаключенных и заложников как на оккупированных Донбассе и Крыму, так и из тюрем РФ. Также требуют доступа Обмудсмена,
– говорится в сообщении Геращенко.

Она отметила, что также были одобрены поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, а также "признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля".

Геращенко отметила, что резолюции ПАСЕ "усиливают ответственность РФ, формируют доказательную базу для международных судов", это важный фактор для украинских юристов и дипломатов, которые готовят иски в международные суды против России о пытках украинцев.

При этом политик заявила об отсутствии сомнений в том, что Россия не намерена реагировать на резолюции ПАСЕ, однако Украина "не может молчать", напротив, должна активизировать во всем мире тему освобождения заложников.

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Только давление, только внимание к теме заложников на всех международных площадках. Поэтому сегодня было очень важное обсуждение, и наши европейские партнеры узнали очень много о пытках, сексуальных преступлениях, психологическом давлении и издевательствах над украинцами. Нам удалось обратить внимание ПАСЕ, а значит парламентариев всех европейских стран, тот факт, что в РФ идет Чемпионат мира по футболу, а в это время в тюрьмах умирают украинские политзаключенные,
– говорится в сообщении Геращенко.

Она также выразила уверенность, что после этих дебатов в других европейских парламентах состоятся соответствующие слушания и будут одобрены заявления с требованием освобождения политзаключенных.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Война на Донбассе Пытки заложники Ирина Геращенко Европа ПАСЕ
Источник: 24 канал
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