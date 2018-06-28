Стало известно о состоянии Сенцова: информация от российской стороны

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в целом удовлетворительное, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс".

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была довольно продолжительной и длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодовки, а это всегда требует большого внимания", – рассказала Москалькова.

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Отметим, что 28 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова тоже прибыла в российскую колонию, чтобы посетить Сенцова, однако ее не впустили к политзаключенному.